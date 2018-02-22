Росія багато інвестувала в цю війну і не піде з Донбасу швидко і легко - американський генерал

Рішення ситуації повинно бути дипломатичним, а не військовим, проте РФ вклала дуже багато у цю війну, а тому процес врегулювання буде довгим.

Генерал Бен Годжес, який планував американські військові операції в Іраку і Афганістані, розповів про свою точку зору з приводу введення миротворців ООН на Донбас.

Читайте такожНадання "Джавелінів" посилить позицію України на переговорах по Донбасу - американський генералКрім цього, в інтерв'ю виданню "Новое время" він підкреслив, що нерідко саме український істеблішмент робить свою країну вразливою для Росії.

Ходжес вважає, що рішення війни на Донбасі має бути не військове, а дипломатичне. "Росія занадто багато інвестувала в цю війну і тому не піде з території Донбасу швидко і легко. Вважаю це буде довгий процес", - зазначив він.

Щодо миротворчої місії ООН на Донбасі генерал сказав, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер зробив дуже хорошу роботу. Однак, на думку генерала, якими будуть сили ООН і як вони будуть виглядати - це не головне питання. "Питання номер один - ми повинні переконатися, що все повністю узгоджено і всі добре розуміють, що завдання миротворців - не відвоювати зайняту Росією територію, а реально принести мир на окуповану частину України. Це важливо. Крім того, якої б не були національності миротворці, вони повинні бути дуже і дуже професійними і встояти від провокацій з боку сепаратистів", - зазначив американський генерал.

Також Годжес підкреслив, що Україна повинна виправдати підтримку і довіру, надану їй після вторгнення Росії. На його думку, хоча українська влада говорить про своє прагнення до ЄС, однак "українські державні інститути не дуже-то відповідають цінностям Заходу, а часто ще й роблять Україну вразливою до дій Росії".

Щодо перспективи членства в НАТО Годжес зазначив, що "важливо, щоб Україна, як держава, продемонструвала повагу до цінностей Заходу".

Повну версію інтерв'ю з Беном Годжесом читайте в новому випуску журналу "Новое время" від 23 лютого 2018 року.