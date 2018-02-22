В Україні відбувається процес "приватизації влади" - політолог

Українські судді швидко організувалися і перетворилися в якусь приватно-групову корпорацію, яка живе своїми інтересами.

Українська державна машина "впала" в дуже небезпечний стан - у політології та соціології він називається "анемією", коли не діють закони, правила та поділ влади.

У результаті такого змішування відбувається своєрідний процес "приватизації влади", розповів директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко на чаті в "Главреді".

За словами співрозмовника, "міністри, губернатори, мери роблять все, щоб те, що належить їм, відповідно до їхніх обов'язків, ставало їх особистою власністю".

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"Так, наші судді роки два тому швиденько організувалися і перетворилися в якусь приватно-групову корпорацію, яка живе своїми інтересами. Тому не потрібно шукати тут "диявольський план". Все це (скандальні рішення - ред.) - доказ того, що судді заробляють для себе і захищають, насамперед, свої інтереси. Хто сильніший, той на них і тисне", - зазначив він.

Політолог додав, що "точно так само і міністр внутрішніх справ (Арсен Аваков - ред.), який образився на рішення одного із судів і відмовився виставити охорону суду, веде себе, як людина, яка "приватизувала" міністерство".

"Так само і президент (Петро Порошенко - ред.), який бере свою охорону і викидає за кордон на приватному літаку свого колишнього друга... Все це - натяки на якусь "приватизацію влади", - підкреслив соціолог.

"І це відбувається у всіх галузях, на всіх рівнях і у всіх загонах української влади. Це дуже поганий показник, який свідчить про деградацію української влади - відбувається персоналізація владних повноважень. Це дуже погано", - вважає Небоженко.