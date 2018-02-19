"Нехай тепер охороняють себе самі": Аваков хоче скасувати охорону судів поліцією і Нацгвардією

Таким чином Аваков відреагував на рішення судді відпустити з-під варти активіста, який стріляв у поліцейського біля Солом'янського райсуду Києва 15 лютого.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням скликати позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому він внесе проект постанови про скасування охорони судових установ співробітниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Зранку звернувся до прем'єр-міністра з проханням скликання позачергового засідання Кабміну. Я не бачу, як за таких умов поліцейські і гвардійські сили можуть виконувати невластиву для себе функцію охорони судів", - заявив він.

"За умов, що склалися, фактичного саботажу суддів і судової адміністрації, буду вносити проект постанови Кабміну про припинення функцій охорони судових установ з боку Нацполіції і Нацгвардії. Нехай тепер охороняють себе самі, якщо у перехідному періоді вважають вогнепальне поранення поліцейського дрібної провиною", - додав Аваков.

На цей крок Аваков пішов після того, як Шевченківський районний суд Києва не обрав запобіжного заходу у вигляді взяття під варту активісту, який завдав вогнепального поранення поліцейському біля Солом'янського районного суду м. Києва 15 лютого.

"Суддя Шевченківського суду відпустив з-під арешту людину, яка завдала вогнепального поранення поліцейському у той час, коли він охороняв суд від вторгнення туди радикалів. Суд по суті схвалив стрілянину у поліцейського, вважаючи це не тяжким злочином. Це ганебне рішення зобов'язує мене, як міністра, у веденні якого перебувають Національна поліція і Нацгвардія, вжити адекватних заходів реагування", - написав міністр.

Також Аваков вимагає від Вищої ради правосуддя "негайної реакції" на дії судді, який виніс рішення про запобіжний захід стрілку.

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"Я вимагаю від Вищої ради правосуддя негайної реакції на такі дії судді. Від прокуратури і апеляційного суду - негайно винести справедливе рішення за фактом завдання вогнепального поранення поліцейському", - заявив міністр.

Також Аваков нагадав, що охороняти судові установи має Служба судової охорони.

"Відповідно до ст. 160 закону України про судоустрій і статус суддів, відповідна охорона судів має вестися створеною спеціальною службою судової охорони. Створення цієї служби котрий рік саботується працівниками Державної судової адміністрації. Виділені державним бюджетом кошти незрозуміло як витрачаються", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Солом'янський райсуд Києва обирав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Суд пікетували близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди у чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас». Пікетувальники вимагали відправити мера Одеси за ґрати, але суд відпустив його на поруки.

Пізніше біля суду виникли зіткнення, під час яких один з поліцейських отримав вогнепальне поранення ноги. Правоохоронці виявили у активістів один бойовий пістолет, травматичну зброю, гранату РГР, холодну зброю, фаєри і сльозогінний газ «Кобра».

У результаті інциденту до управління поліції доставили 36 осіб, трьох з яких затримали, інших відпустили після встановлення особистих даних. У активних учасників конфлікту вилучено пристрої для відстрілу гумових куль, ножі і телескопічний кийок.