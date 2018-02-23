У Порошенка не знають конкретних термінів завезення американської зброї в Україну

США виділено 350 млн доларів Україні, частина цих коштів піде, зокрема, на протитанкові комплекси Javelin, снайперські гвинтівки.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що американська летальна зброя буде завезена в Україну після узгодження питань щодо її контролю та використання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

«Сполученими Штатами Америки виділено 350 млн доларів, частина цих коштів піде на (протитанкові комплекси – УНІАН) Javelin, на снайперські гвинтівки, на іншу оборонну зброю», - зазначила Луценко.

«Я не можу сказати про терміни. Я думаю, що цим питанням має займатися міністр оборони, головнокомандувач країни. Я думаю, йдуть якісь узгодження - де та зброя буде розміщуватись, хто буде її контролювати. Доти, поки наші американські партнери не будуть чітко розуміти ці моменти, в першу чергу контролю, стандартів, хто буде її використовувати, чи є навчений військовий контингент, доти вона не буде завезена в Україну», - додала вона.

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Представник президента наголосила, що дуже активно ведеться відповідна робота з американськими представниками та експертами.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що протитанкові комплекси Javelin можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.

17 лютого президент Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не лише протитанкові комплекси Javelin.