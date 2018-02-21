Порошенко заявив про "позитивні новини" щодо "довгоочікуваної оборонної зброї"

01:59, 21 лютого 2018
Політика
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Випробування ПТРК Javelin / REUTERS

Про це він повідомив під час відкритої частини воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони.

«Є в нас позитивні новини щодо найближчим часом отримання нарешті довгоочікуваної оборонної зброї, і є певні позитивні результати щодо модернізації наших Збройних сил», - зазначив Порошенко.

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Також президент зауважив, що під час закритої частини воєнного кабінету проінформує про результати переговорів з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, що відбулись в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Крім того, він попросив міністра оброни України Степана Полторака поінформувати про підсумки візиту до США.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені Україні у терміни від двох до п’яти-шести місяців.

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Теги: #Порошенко#летальна зброя від США