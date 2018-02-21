Порошенко заявив про "позитивні новини" щодо "довгоочікуваної оборонної зброї"

Президент також відзначив позитивні результати у питанні модернізації Збройних сил України.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна найближчим часом отримає оборонну зброю.

Про це він повідомив під час відкритої частини воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони.

«Є в нас позитивні новини щодо найближчим часом отримання нарешті довгоочікуваної оборонної зброї, і є певні позитивні результати щодо модернізації наших Збройних сил», - зазначив Порошенко.

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Також президент зауважив, що під час закритої частини воєнного кабінету проінформує про результати переговорів з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, що відбулись в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Крім того, він попросив міністра оброни України Степана Полторака поінформувати про підсумки візиту до США.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені Україні у терміни від двох до п’яти-шести місяців.