МЗС назвало провокацією заяви Кремля про визнання «виборів» в ДНР та ЛНР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Абсолютно деструктивними і провокаційними є сьогоднішні заяви окремих російських представників, в тому числі міністра закордонних справ і прес-секретаря президента Росії, які вже інтерпретовані терористами як заохочення з боку Росії до проведення ними незаконних виборів 2 листопада", - сказав Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова визнати результати «виборів» у самопроголошених ДНР і ЛНР.

«Ми вважаємо, що це один із найважливіших напрямів Мінських домовленостей. Очікуємо, що вибори відбудуться, як домовлялися, і ми, звичайно, визнаємо їх результати. Розраховуємо, що волевиявлення буде вільним, і ніхто ззовні не спробує його зірвати», - сказав Лавров.

Також прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Росії немає причин для того, щоб не визнавати «вибори», заплановані бойовиками ДНР і ЛНР.

Водночас США і ЄС заявили, що проведення виборів у самопроголошених ДНР і ЛНР буде порушенням мінських домовленостей.

Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам ДНР і ЛНР озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.