Закінчуються останні хвилини ультиматуму Газпрома

Сьогодні о 9:00 закінчується черговий ультиматум Газпрому Україні. Газовий холдинг погрожує з 9:00 скоротити постачання газу на Україну на 25%, у випадку якщо не буде знайдено компроміс з низки спірних питань, зокрема, про газовий борг Києва. За даними Газпрома, його переговори з українською стороною, що пройшли 28-29 лютого 2008р., виявилися безрезультатними. Концерн дав розпорядження своїм "дочкам" про скорочення з 9:00 3 березня 2008г. постачань газу в Україну. Єврокомісія і європейські партнери газового холдингу попереджені про ситуацію, що складається.

РБК