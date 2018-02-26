Стало відомо, де перебувають викрадені росіянами українські прикордонники

Дата судового засідання в Брянську поки невідома.

Затриманих військовослужбовців Державної прикордонної служби України Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, яких після зникнення у Сумській області утримували у СІЗО «Лефортово» в Москві, перевели в Брянськ на час судового розгляду.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Вони дійсно утримувалися раніше в "Лефортово". Судовий процес зараз в Брянську, і тому вони зараз переведені в Брянськ. Ми з ними підтримуємо зв'язок, але консул мав один раз допуск", - сказала вона.

Беца зауважила, що українські дипломати постійно звертаються до російських компетентних органів "з вимогою надати нам допуск до прикордонників".

Дата судового засідання в Брянську ще невідома.

Читайте такожРосія провела спецоперацію з викрадення двох українських прикордонників - ЗМІ (фото)Нагадаємо, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

У той же час у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Наприкінці жовтня двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили в Москву, в СІЗО "Лефортово".