Ще один екс-регіонал переміг у своєму окрузі в Закарпатській області

За нього проголосували 38,75% виборців.

Такі дані оприлюднила ЦВК за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Михайло Ланьо також є екс-членом Партії регіонів. У лютому він, разом з іншими депутатами, заявив про вихід з ПР.

Найближчий конкурент Ланьо, висуванець ВО об’єднання «Батьківщина» Іван Курах, набрав 31,10% голосів виборців.

Читайте такожДепутати та посадовці масово залишають лави Партії регіонів

Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.