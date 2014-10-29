Ще один екс-регіонал переміг у своєму окрузі в Закарпатській області

09:52, 29 жовтня 2014
Політика
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У мажоритарному окрузі № 70 в Закарпатській області на виборах до Верховної Ради лідирує самовисуванець Михайло Ланьо.

slovoidilo.ua

За нього  проголосували 38,75% виборців.

Такі дані оприлюднила ЦВК за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Михайло Ланьо також є екс-членом Партії регіонів. У лютому він, разом з іншими депутатами, заявив про вихід з ПР.

Найближчий конкурент Ланьо, висуванець ВО об’єднання «Батьківщина» Іван Курах, набрав 31,10% голосів виборців.

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Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.

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