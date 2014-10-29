ЦВК сьогодні розгляне протоколи зі щонайменше 12 окружкомів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко.

Зокрема, протоколи здали ОВК з 31, 36, 39 округів (Дніпропетровська обл.), 198 та 194 округів (Черкаська обл.), 72 і 73 округів (Закарпатська обл.), 116 округу (Львівська обл.), 133-135 округів (Одеська обл..) та 147 округу (Полтавська обл.).

Читайте такожУ ЦВК кипить робота: члени ОВК почали звозити протоколи, на вході в будівлю - чергаТакож ще 32 окружні комісії заявили, що сьогодні мають намір здати до ЦВК свої протоколи.

Як повідомляв УНІАН, наразі підраховано 98,01% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.