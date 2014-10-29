ЦВК сьогодні розгляне протоколи зі щонайменше 12 окружкомів
10:56, 29 жовтня 2014Політика
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12 окружних виборчих комісій вже здали в Секретаріат Центральної виборчої комісії протоколи з підсумками голосування на парламентських виборах, і ці протоколи будуть розглянуті на засіданні ЦВК сьогодні, починаючи з 11.00.
Засідання ЦВК розпочнеться об 11:00 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко.
Зокрема, протоколи здали ОВК з 31, 36, 39 округів (Дніпропетровська обл.), 198 та 194 округів (Черкаська обл.), 72 і 73 округів (Закарпатська обл.), 116 округу (Львівська обл.), 133-135 округів (Одеська обл..) та 147 округу (Полтавська обл.).
Читайте такожУ ЦВК кипить робота: члени ОВК почали звозити протоколи, на вході в будівлю - чергаТакож ще 32 окружні комісії заявили, що сьогодні мають намір здати до ЦВК свої протоколи.
Як повідомляв УНІАН, наразі підраховано 98,01% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
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