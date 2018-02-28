Порошенко: у Януковича було чотири роки, аби пояснити завдану країні шкоду та покаятися

Президента не цікавить, про що говоритиме Янукович на прес-конференції, яка відбудеться 2 березня.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що екс-президент Віктор Янукович мав чотири роки, аби пояснити завдану ним країні шкоду та покаятися за свої дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції "Виклики-2018".

"Я вам скажу абсолютно чесно: мене не цікавить, що каже Янукович. Не цікавить, що він робить", - заявив Порошенко.

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"Рівно чотири роки тому я поїхав до окупованого Криму. Кажуть, що була загроза життю, кажуть, що все... Бо вважав, що моє місце там. Якщо він вважає себе президентом-втікачем, нехай приїде в Київ. Нехай зробить будь-які пояснення в країні, де він наробив стільки шкоди. Особливо після того, як стало відомо звернення цього пана до Путіна щодо введення російських військ, я думаю, що ставлення до нього абсолютно однозначне в усіх", - сказав Порошенко.

На його переконання, більшість українців не цікавить, що скаже Янукович на майбутній прес-конференції 2 березня.

"Все, що він міг сказати - у нього було чотири роки для того, щоб пояснити і покаятись", - сказав Порошенко.