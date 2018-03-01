Лідер угорської спілки Закарпаття: теракт в Ужгороді спровоковано «антиугорською кампанією» в Україні

В той же час, очільник угорського товариства подякував уряду Угорщини за рішучі дії після підпалу.

Голова Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) Ласло Брензович звинуватив у "теракті" в Ужгороді «антиугорську кампанію в українських ЗМІ».

Читайте такожУ Люксембурзі пригрозили Угорщині виключенням з ЄвросоюзуЯк повідомляє «Європейська правда», посилаючись на видання Hirado.hu, про це Брензович заявив угорському телеканалу M1.

"Це був не підпал, а терористичний акт. Якби хтось був у приміщенні, наприклад, охоронець, якого ми хотіли найняти після минулих подій, його життя опинилося б під загрозою", - сказав Брензович.

За його словами, напади на будівлю товариства угорців – це нове явище для Закарпаття, де раніше нічого подібного з офісами нацменшин не відбувалося.

Крім того, на думку Брензовича, до нападу частково призвело те, що понад рік в українських ЗМІ триває «антиугорська кампанія». З іншого ж боку, за його словами, українська влада дозволила зміцнити позиції екстремістів, що вилилось у їхніх незаконних діях проти угорської громади.

Лідер угорської меншини, в той же час, подякував уряду Угорщини за рішучі дії після підпалу. Він сказав, що "Орбан та його уряд завжди брали на себе відповідальність за долю угорців за кордоном".

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді співробітники поліції встановлюють обставини пожежі у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття». За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

У МЗС України назвали підпал провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Тим не менш, Міністерство закордонних справ Угорщини після підпалу офісу в Ужгороді викликало посла України Любов Непоп для пояснень.