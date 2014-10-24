ООН закликає засудити наміри бойовиків провести власні "вибори" на Донбасі

Помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко заявляє, що організація закликає засудити наміри бойовиків провести власні вибори на сході України в листопаді цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку під час чергового засідання Ради безпеки ООН, на якому розглядалася ситуація в Україні.

“Сьогодні дуже важливо, щоб парламентські вибори та місцеві вибори на Донбасі, заплановані на 26 жовтня та 7 грудня відповідно, могли пройти мирно. Це буде важливим кроком для стабілізації країни”, - сказав Таранка.

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Також він відзначив, що вибори повинні сприяти національному примиренню всіх українців.

При цьому він наголосив, що повідомлення про насильство до певних кандидатів та представників різних партій викликають жаль.

“Аналогічним чином підбурюючі заяви озброєних угруповань на сході України щодо планів провести власні вибори 2 листопада в порушення Конституції і національного права треба засудити”, - підкреслив він.

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Як повідомлялося, у рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов’язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України.

Однак тепер вони перешкоджають проведенню виборів до Верховної Ради і вирішили провести 2 листопада власне голосування, яке визначить "депутатів" самовільно створених місцевих "парламентів" і глав так званих Донецької і Луганської "народних республік".