З'явився повний текст звернення Януковича до Путіна про введення військ в Україну

У зверненні Янукович відкрито просить Путіна за допомогою російських збройних сил навести лад в Україні.

В зверненні до президента РФ Володимира Путіна Віктор Янукович написав про "антиконституційний озброєний державний переворот", розкол в українському суспільстві тощо.

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