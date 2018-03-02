З'явився повний текст звернення Януковича до Путіна про введення військ в Україну
12:57, 02 березня 2018Політика
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У зверненні Янукович відкрито просить Путіна за допомогою російських збройних сил навести лад в Україні.
Віктор Янукович / REUTERS
В зверненні до президента РФ Володимира Путіна Віктор Янукович написав про "антиконституційний озброєний державний переворот", розкол в українському суспільстві тощо.
УНІАН
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