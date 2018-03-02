З'явився повний текст звернення Януковича до Путіна про введення військ в Україну

12:57, 02 березня 2018
Політика
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Янукович во время пресс-конференции в Москве / REUTERS

В зверненні до президента РФ Володимира Путіна Віктор Янукович написав про "антиконституційний озброєний державний переворот", розкол в українському суспільстві тощо.

УНІАН
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Теги: #Путін#Янукович#лист