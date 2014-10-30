На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії - дипломат

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.

"Будь-які різкі дії РФ викличуть реакції. Санкції посилюються, знаходяться політичні сили в ЄС, які згодні і готові переконати не згодних, поки що це вдалося робити і думаю, що вдаватиметься надалі", - сказав він і додав, що Україна не використовує "козир" Криму у переговорах з РФ.

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"Таке враження, що Порошенко вже про щось домовився з Путіним. На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії. Крім рішення Генасамблеї ООН, не було жодних документів ухвалено на міжнародних переговорах, щоб Україна це зробила", - зауважив дипломат.