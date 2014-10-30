Бойовики «ЛНР» примушують підприємців відбувати військову повинність

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Громадянської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали джерела, близькі до «ЛНР», а також місцеві інформатори, члени його громадської організації.

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«У м. Красний Луч підприємців не просто реєструють за російським зразком, їх примушують відбувати військову повинність - до тижня в армії. Розраховують, що після цього чоловік не переїде на українську територію, тому що йому буде пред'явлено звинувачення в співпраці з режимом «ЛНР»», - розповів Снєгирьов.

Він пояснив, що таким чином бойовики «намагаються утримати на підконтрольній ним території місцевих бізнесменів і примусити працювати за своїми правилами».