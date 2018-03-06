Феєрверки й дефіле офіціантів з дорогим шампанським: журналісти показали, як українські політики відпочивали у Франції (відео)

11:55, 06 березня 2018
Політика
2373 0
Журналісти дізналися ціну елітного напою / Скріншот

Дефіле офіціантів із люксовим шампанським за тисячі доларів та феєрверк - усе це на французькому курорті Куршевель для українських гостей.

На відео, що потрапило до інтернету, можна побачити чоловіка, дуже схожого на Юрія Косюка, мільярдера і позаштатного радника президента України Петра Порошенка, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Читайте такожГройсман готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну куркуСудячи із фото в Instagram, на гучному бенкеті були присутні й інші відомі впливові гості: можливо, дружина харківського олігарха Ярославського, а також, подейкують у мережі, Борис Ложкін, екс-глава АП.

"На відео із мережі видно, як офіціанти виносять десятки пляшок Dom Perignon. Вартість такого шампанського - 1,2 тис. євро за пляшку. За мінімальними підрахунками, тільки таких було близько 50", - розповіли журналісти.

У прес-службі Косюка запевнили, що він був у Куршавелі на дні народження колеги й друга, він рахунків не оплачував.

 Як повідомляли журналісти раніше, український мільярдер Юрій Косюк закінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Куршевель вечірка#Куршевель українські політики