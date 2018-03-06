Феєрверки й дефіле офіціантів з дорогим шампанським: журналісти показали, як українські політики відпочивали у Франції (відео)

На французькому курорті Куршевель помітили кілька українських посадовців.

Дефіле офіціантів із люксовим шампанським за тисячі доларів та феєрверк - усе це на французькому курорті Куршевель для українських гостей.

На відео, що потрапило до інтернету, можна побачити чоловіка, дуже схожого на Юрія Косюка, мільярдера і позаштатного радника президента України Петра Порошенка, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Читайте такожГройсман готує нові дотації для Косюка: 350 гривень за кожну куркуСудячи із фото в Instagram, на гучному бенкеті були присутні й інші відомі впливові гості: можливо, дружина харківського олігарха Ярославського, а також, подейкують у мережі, Борис Ложкін, екс-глава АП.

"На відео із мережі видно, як офіціанти виносять десятки пляшок Dom Perignon. Вартість такого шампанського - 1,2 тис. євро за пляшку. За мінімальними підрахунками, тільки таких було близько 50", - розповіли журналісти.

У прес-службі Косюка запевнили, що він був у Куршавелі на дні народження колеги й друга, він рахунків не оплачував.

Як повідомляли журналісти раніше, український мільярдер Юрій Косюк закінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом.