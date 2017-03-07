Власний "Версаль": журналіст показав маєток українського агробарона Косюка біля парку Феофанія (фото, відео)

Журналіст Слідство.Інфо Максим Опанасенко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото й відео палацу бізнесмена.

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"Агробарон Косюк добудував свій Версаль. Ми були в шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку Феофанія", - йдеться у його повідомленні.

Наразі будівництво завершено, а відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани і служба безпеки Косюка, яка, за словами журналіста, "вичіплює" ще на підходах.

Нагадаємо, Юрій Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" й торговою маркою "Наша Ряба". У 2016 році він посів 5 сходинку у рейтингу українського Forbes, його статки оцінили в $1 мільярд.