Власний "Версаль": журналіст показав маєток українського агробарона Косюка біля парку Феофанія (фото, відео)
Український мільярдер Юрій Косюк закінчив будівництво свого маєтку поблизу парку Феофанія під Києвом.
Журналіст Слідство.Інфо Максим Опанасенко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото й відео палацу бізнесмена.
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"Агробарон Косюк добудував свій Версаль. Ми були в шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку Феофанія", - йдеться у його повідомленні.
Наразі будівництво завершено, а відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани і служба безпеки Косюка, яка, за словами журналіста, "вичіплює" ще на підходах.
Нагадаємо, Юрій Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" й торговою маркою "Наша Ряба". У 2016 році він посів 5 сходинку у рейтингу українського Forbes, його статки оцінили в $1 мільярд.