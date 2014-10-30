Екс-регіонал обійшов автомайданівця Кобу на окрузі у Вишгороді

За нього проголосували 26,21% виборців (26 тис. 732 голосів).

Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

Найближчий суперник Москаленка, кандидат від "Народного фронту" Максим Філіппов, набрав 9%, або 9 тис. 183 голосів виборців. При цьому, Москаленко обійшов відомого автомайданівця Сергія Кобу, який набрав лише 5,81% голосів (5928 голосів виборців).

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Раніше повідомлялось, що ще один екс-регіонал переміг у своєму окрузі в Закарпатській області. У мажоритарному окрузі № 70 в Закарпатській області на виборах до Верховної Ради лідирує самовисуванець Михайло Ланьо.

Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.