Оприлюднено судове рішення щодо наметів під Радою: суддя дозволив оглянути їх, а не зносити (документ)

В ухвалі суду зазначається, що огляд мав проводитись за нормами ст. 237 КПК України.

Народний депутат України Мустафа Найєм оприлюднив у Facebook копію судового рішення, на підставі якого співробітники поліції діяли під Верховною Радою 3 березня. За його словами, затримання активістів та знесення наметового містечка не мали ніякої юридичної підстави.Читайте такожСаакашвілі прокоментував знесення наметів під Радою і закликав на мирний Марш 18 березня

Так, згідно з документом, відомий суддя Білоцерківець дав слідчим дозвіл на огляд приміщення та іншого майна в наметовому містечку з метою знайти причетних до нападу на поліцейських двома днями раніше, а також предметів, з якими було скоєно напад.

У судовій ухвалі, при цьому, вказується, що огляд приміщення мав проводитись за нормами ст. 237 КПК України.

«По-перше, ані вищезазначена стаття Кодексу, ані які-небудь інші правила обшуку і огляду не передбачають знесення приміщення або майна. По-друге, затримання громадян в ході обшуку можливе лише при виключному переліку обставин, передбачених ст. 208 КПК, а саме: якщо особу застали під час замаху або вчиненні злочину або безпосередньо після вчинення злочину, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі», - підкреслює Найєм.

Депутат зазначає, що у такому випадку поліцейські повинні були зафіксувати ці факти, і не пізніше ніж через 24 години прокурор або слідчий зобов'язані були внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Незважаючи на це, згідно з офіційними даними в суботу було затримано 111 осіб та складено усього 4 протоколи про адміністративні правопорушення.

«Оскільки інші проваджень досі не розпочато, очевидно, що у поліції немає доказів вчинення інших злочинів», - підкреслює депутат.

На цій підставі Найєм робить висновок, що усі затримання були протизаконними і єдиний статус, який могли мати затримані - це статус свідків.

Нагадаємо, 3 березня поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 111 його жителів. За словами заступника голови Нацполіції - начальника поліції Києва Андрій Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводились за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

У Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» і 5 димових шашок, а також затримали більше сотні людей, які чинили опір поліції.