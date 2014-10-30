ФІФА видалила з проморолика ЧС-2018 скандальний кадр з Кримом у складі Росії

Про це УНІАН повідомив прес-секретар організації Девід Ноемі у четвер.

"На жаль, ми не звернули увагу на вибрану та використану місцевим виконавцем послуг карту Росії, і сумнівний кадр був видалений", - написав він, відповідаючи на запит агентства.

Представник організації написав, що презентацією ролика, яке відбулося на стінах Великого театру, за дорученням FIFA займалося російське креативне агентство.

Читайте такожПрезидент ФФУ Коньков після зустрічі в Ньоні просить ФІФА та УЄФА застосувати санкції до РФСЯк повідомляв УНІАН, під час презентації емблеми майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2018 року на лазерному шоу, показаному глядачам на фасаді будівлі Большого театру в Москві, карта Російської Федерації була зображена разом із анексованим в України Кримом.

Радник голови СБУ Маркіян Лубківський звернувся до Федерації футболу України та Міністерства молоді і спорту з проханням терміново подати позов і протест у зв'язку з появою такого відеоролика.

"Звертаюся публічно до Федерації футболу України та Міністерства молоді і спорту України негайно подати протест і позов з приводу появи відеоматеріалу з презентацією офіційної емблеми ЧС з футболу 2018 року, в якому карта Російської Федерації подається з територією АР Крим (Україна)", - підкреслив Лубківський.

Він також застерігає всі іноземні ЗМІ, картографічні та геодезичні організації, що займаються, зокрема, друкуванням карт, про відповідальність за зображення карти Російської Федерації з частиною української території.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010 року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

Останніми місяцями лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, через анексію РФ українського Криму, підтримку терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

ФІФА ігнорує ці заклики, підкреслюючи, що спорт поза політикою.