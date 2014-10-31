Хакери зламали сайт "ЦВК" бойовиків
02:24, 31 жовтня 2014Політика
0 0
На сайті так званої "Центральної виборчої комісії" бойовиків "ЛНР" з'явилося повідомлення про скасування незаконних виборів.
REUTERS
"Українські кібервійська скасовують так звані вибори в "ЛНР" та "ДНР", - йдеться в повідомленні від ймовірно українських хакерів, пише ZN.UA.
Читайте такожЗахищати українські комп'ютери від хакерів будуть військові і розвідники
Підписалися програмісти традиційно: "Слава Україні".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter