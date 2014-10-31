Хакери зламали сайт "ЦВК" бойовиків

На сайті так званої "Центральної виборчої комісії" бойовиків "ЛНР" з'явилося повідомлення про скасування незаконних виборів.

"Українські кібервійська скасовують так звані вибори в "ЛНР" та "ДНР", - йдеться в повідомленні від ймовірно українських хакерів, пише ZN.UA. Читайте такожЗахищати українські комп'ютери від хакерів будуть військові і розвідники Підписалися програмісти традиційно: "Слава Україні".

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