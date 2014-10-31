Бойовик спростував брехню Пореченкова про холості патрони і постановочне відео

Бойовик "ДНР" пояснив, що, побачивши кулемети, Пореченков теж захотів постріляти з такої зброї, пише Лента.ру. При цьому бойовик стверджував, Пореченков стріляв не по людях, а на спеціально поставленої мішені.

«Він просто хотів постріляти, йому дали постріляти. Поставили йому мішень, якусь мету. Просто гарненько відвів душу, настрелялся, задоволений, йому сподобалося», - зазначив командир гуманітарного батальйону.

Відповідаючи на питання про те, чому Пореченков на відео одягнений у бронежилет і каску, які носять представники преси, Андрій заявив, що це було зроблено для його захисту.

При цьому сам Пореченков заявляв, що відео зі стріляниною в аеропорту Донецька було постановочним, а патрони - холостими. «Ні в кого не стріляв ні в аеропорту, ні ще де б то не було в ході свого перебування на території ДНР», - сказав він.

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Михайло Пореченков приїхав на позиції бойовиків ДНР 30 жовтня. В той же день мережі було опубліковано відео, на якому Пореченков стріляє з кулемета в аеропорту Донецька.

За стрілянину в аеропорту СБУ завела на Пореченкова кримінальну справу за статтею 258-3 Кримінального кодексу України - створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

«Сьогодні ж, слідчі звернуться до суду і, переконаний, Пореченков буде оголошений в розшук з санкцією - арешт. Неминуче буде підключення до розшуку та Інтерполу. Слідчі переконані, що при таких очевидних доказах злочину, рішенні суду - Інтерпол активно підтримає розшук, і Пореченков не зможе переміщатися по світу, поза Росією, не будучи заарештованим і переданим в Україну», - зазначив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.