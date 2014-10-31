У Донецьку - спокійно, бригади водоканалу проводять ремонтно-відновні роботи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, водопостачання в місті здійснюється стабільно.

Читайте такожУ Донецьку в результаті бойових дій загинув мирний житель, ще одного поранено

Диспетчерська служба КП «Донецькміськводоканал» відзначає значне збільшення заявок про аварійні ситуації, що надходять від жителів. Так, 31 жовтня зареєстровано 83 заявки. Аварійні бригади водоканалу вже приступили до ремонтно-відновних робіт. Зокрема, вже ведуться роботи на вулиці Ходаковського, в селищі Шахти імені Абакумова, на вулиці Рослого та інших.

Згідно з повідомленням міськради, комунальні служби забезпечують стабільну життєдіяльність міста.