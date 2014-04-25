Студент, тіло якого знайшли у річці на Донеччині, навчався в КПІ - ректор

Загиблий у Слов’янську студент, тіло якого було виявлене в річці, навчався в Київському політехнічному інституті.

Про це ректор КПІ Михайло Згуровський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підтвердилися наші найстрашніші побоювання. Студент КПІ, факультету соціології і права, Юрій Поправко трагічно загинув. Його тіло зі слідами тортур було знайдено в річці біля Слов'янська Донецької області, разом з тілом депутата Віталія Рибака", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомляв, що тіло другого загиблого, яке було виявлене в річці Торець біля смт Райгородок Донецької області, належить студентові з Києва.

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Нагадаємо, 17 квітня невідомі викрали депутата Горлівської міської ради від «Батьківщини» Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської РДА. Пізніше тіло Рибака та ще одного невідомого із слідам жорстоких тортур знайшли в річці Торець.

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Співробітники СБУ встановили причетність до вбивства Рибака групи сепаратистів і офіцерів російського спецназу Ігоря Стрелкова та Ігоря Безлера.