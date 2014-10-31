В штабі АТО попередили про підготовку масштабних провокацій на псевдовиборах

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Повідомляється, що бойовики планують використати військову форму одягу та символіку Збройних Сил України, а також нанесення на свою техніку розпізнавальних знаків української армії.

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"Об’єктом інформаційного впливу кремлівських ляльководів стають пересічні українці, які проживають на території, тимчасово підконтрольною терористам. Страждають безвинні люди від кримінальних угрупувань, оснащених російською зброєю і розв’язані безвідповідальністю перед законом", - йдеться у повідомленні.