В штабі АТО попередили про підготовку масштабних провокацій на псевдовиборах
18:49, 31 жовтня 2014Політика
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2 листопада 2014 року під час проведення представниками "ДНР" та "ЛНР", так званих, "виборів депутатів парламентів" терористи планують провести масштабні провокаційні акції з метою дискредитації українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Допис by Прес-центр АТО.
Повідомляється, що бойовики планують використати військову форму одягу та символіку Збройних Сил України, а також нанесення на свою техніку розпізнавальних знаків української армії.
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"Об’єктом інформаційного впливу кремлівських ляльководів стають пересічні українці, які проживають на території, тимчасово підконтрольною терористам. Страждають безвинні люди від кримінальних угрупувань, оснащених російською зброєю і розв’язані безвідповідальністю перед законом", - йдеться у повідомленні.
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