Пореченков вважає Донецьк "тиром"

Про це він заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

Зокрема, на його думку, громадське обурення фактом стрілянини у зоні бойових дій в касці з написом "Преса" - це "неправильно".

Читайте такожПореченков показав своїм прикладом, що треба вбивати - російський депутат"По-перше, я не бачив ніякого напису. А потім, така історія, яку роздмухують навколо того, що я там на позиціях, веду вогонь. Ну послухайте, у мене моїх фотографій і відео зі зброєю в руках - вище даху. Просто ця ситуація одразу ж... Тому починають раптом коментувати вже так, що просто жах повний. Це неправильно", - запевняє він.

Так, відповідаючи на питання, що змусило його взяти в руки кулемет, він порівняв Донецьк, де внаслідок бойових дій гинуть люди, з тиром.

"Послухайте, ну що змусило? Що означає, що «змусило в руки взяти»? Ви провокаційні питання задаєте. Якщо я в тир кожен день ходжу стріляю, що змушує мене брати в руки рушницю? Смішне якесь питання", - обурився актор.

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Аби ні в кого не залишалося сумнівів, він повторив своє твердження.

"Я ще раз кажу: кожен день, приходячи в тир, ви будете говорити, що я взяв зброю і починаю в когось стріляти. Ну якщо ви говорите, що так, то що робити, як я повинен виправдовуватися? Я навіть не хочу це коментувати ніяк, розумієте? Це смішно і безглуздо. І неправильно", - заявив Пореченков.

У Донецьку майже щодня вбивають, викрадають і катують людей. За останніми даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули вже більше чотирьох тисяч осіб.