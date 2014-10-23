Донецький графітист створив серію малюнків про тортури в "ДНР"
Художник Сергій Захаров, якого називають донецьким Бенксі, в серії малюнків відобразив 10 днів тортур у полоні "ДНР"
Загалом Захаров провів у полоні терористів 6 тижнів. Терористи били його палицями і зламали ребра, погрожували його вбити, відрізати вуха тощо, повідомляє ТСН з посиланням на Foreign Policy.
Нагадаємо, терористи викрали Сергія Захарова з його будинку в Донецьку на початку серпня. Приводом стало те, що він з друзями з колективу "Мурзилка" створив на вулицях Донецька ряд інсталяцій та графіті, які сатирично зображують терористів "ДНР".
Читайте такожУ Донецьку викраденому автору інсталяцій про терористів зламали ребро - ЗМІНа одному з графіті був зображений лідер російських диверсантів Ігор Стрєлков з поставленим до скроні пістолетом і написом "Просто зроби це" (Just do it).
Нагадаємо, також у Донецьку члени бандформувань захопили культурно-мистецький центр "Ізоляція".