Донецький графітист створив серію малюнків про тортури в "ДНР"

Загалом Захаров провів у полоні терористів 6 тижнів. Терористи били його палицями і зламали ребра, погрожували його вбити, відрізати вуха тощо, повідомляє ТСН з посиланням на Foreign Policy.

Нагадаємо, терористи викрали Сергія Захарова з його будинку в Донецьку на початку серпня. Приводом стало те, що він з друзями з колективу "Мурзилка" створив на вулицях Донецька ряд інсталяцій та графіті, які сатирично зображують терористів "ДНР".

Читайте такожУ Донецьку викраденому автору інсталяцій про терористів зламали ребро - ЗМІНа одному з графіті був зображений лідер російських диверсантів Ігор Стрєлков з поставленим до скроні пістолетом і написом "Просто зроби це" (Just do it).

Нагадаємо, також у Донецьку члени бандформувань захопили культурно-мистецький центр "Ізоляція".