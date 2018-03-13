Колишній регіонал "засвітив" у Раді годинник за $16 тисяч (фото)

На руці в Ківалова були годинник швейцарського бренду Blancpain із колекції Leman.

Колишній депутат "Партії регіонів", а нині член парламентської фракції "Опозиційний блок" Сергій Ківалов з'явився на засіданні Верховної Ради 13 березня в годиннику вартістю 16 тисяч доларів.

Відповідний знімок у парламенті зробив фотокореспондент "Апострофа" Олександр Гончаров.

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На фото видно, що на руці у Ківалова годинник швейцарського бренду Blancpain з колекції Leman. Згідно з даними інтернет-магазинів, роздрібна ціна цього аксесуара становить 16 тисяч 200 доларів.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Михайло Добкін з'явився у Верховній Раді в годиннику, вартість якого можна порівняти зі скромною однокімнатною квартирою у Києві.

На фото видно, що парламентарій не приховує свого достатку, красуючись у швейцарському годиннику Rolex.