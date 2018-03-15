Клімкін закликає позбавити Росію права на проведення Чемпіонату світу з футболу

Голова МЗС Павло Клімкін закликає усі цивілізовані країни та людей бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає усі цивілізовані держави бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, який відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року, а краще - позбавити Росію права на його проведення.

Про це йдеться у англомовній заяві Клімкіна з приводу отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, розміщеній на сайті МЗС України.

Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що останні події у Великій Британії, пов'язані з колишнім російським співробітником ГРУ, викликають надзвичайне занепокоєння.

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«Це починає бути схожим на справжній сигнал пробудження для Заходу - я дійсно сподіваюся на це. Але Захід тепер має відреагувати таким чином, щоб Росія відчула наслідки за свої дії. Однією з перших мішеней має стати наступний Чемпіонат світу з футболу влітку. Росія не заслуговує приймати таке престижне змагання. В ідеалі я хотів би бачити, що вони будуть позбавлені (права) на турнір», - наголосив Клімкін.

«Але якщо це не є можливим на такому пізньому етапі, я закликав би усі країни і усіх людей доброї волі, які цінують правила, засновані на правопорядку, бойкотувати турнір. Проведення цього турніру в Росії не об'єднає держави разом - це збагатить Росію та забезпечить їм величезний пропагандистський успіх, якого вони не заслуговують», - переконаний глава МЗС.

Він вважає, що вільний світ має виявляти стійкість та діяти дуже рішуче, аби дати Росії зрозуміти, що подібні «злочини тероризму, до яких вони вдаються, більше не повинні дозволятися».

«Це має бути зроблено поки ще не дуже пізно», - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії із сильним отруєнням невідомою речовиною було госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипалю і його 33-річній доньці стало зле в торговому центрі в Солсбері. Частину центру цього міста було закрито, фахівці у захисному одязі здійснювали роботи із знезараження вулиць.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід у рамках обміну обвинувачуваними у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

14 березня, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Тереза Мей заявила про висилку 23 російських дипломатів з країни, ідентифікованих як офіцерів російської розвідки, і про призупинення контактів високого рівня з Росією.