Савченко стверджує, що зараз "дуже багато військових" вважають переворот "правильною подією"

Разом з тим Савченко зазначила, що якщо українці зараз не відстоять право на своє життя і волю, то далі вони будуть жити “гірше, ніж в терористичному тоталітарному режимі в Росії”.

Народний депутат України Надія Савченко заявила, що знає - українські військові погоджуються, що військовий переворот в Україні це досить правильна подія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила біля будівлі СБУ, де вона надавала пояснення у “справі Рубана”.

“Я знаю, що зараз є дуже багато військових, які мене чують, які абсолютно погоджуються з точкою зору, що військовий переворот в Україні це досить очікувана і напевно досить правильна подія”, - заявила вона.

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Разом з тим Савченко зазначила, що якщо українці зараз не відстоять право на своє життя і волю, то далі вони будуть жити “гірше, ніж в терористичному тоталітарному режимі в Росії”.

При цьому вона сказала, що вона ніколи не закликала на майдани і ніколи не хотіла кровопролиття простого народу.

Також народний депутат Савченко заявила, що давала клятву не владі, а українському народу. "Звинувачення в підготовці військового державного перевороту і також в замаху на владу - це хороші звинувачення... Хороші тим, що я офіцер Збройних сил України. Як офіцер Збройних сил України я давала клятву українському народові і захищати українську землю. Це аж ніяк не українській владі", - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Луценко у ВР заявив, що “у слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”. Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази.