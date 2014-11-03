Опубліковано відео потужного вибуху на блокпосту в Маріуполі

У мережі з'явилося відео потужного вибуху на блокпосту в Маріуполі, який стався 2 листопада о 7:30 ранку.

На блокпост в Маріуполі на автомобілі приїхав місцевий житель, який нібито збирався передавати гуманітарний вантаж для військових батальйону «Азов».

За його словами, автомобіль був зупинений для огляду, при підході до транспортного засобу військовослужбовців, стався потужний вибух.

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Як повідомляв УНІАН, у м. Маріуполі Донецької області 2 листопада в 7-30 ранку біля блокпосту під час огляду цивільного автомобіля стався вибух.