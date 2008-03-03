Мороз не виключає блокування та змагається за “авторське право”
Лідер СПУ нагадав про свою ідею
„Думаю, що СПУ піде на наступні вибори самостійно, хоча блокування також не виключаю. Але до того треба обов’язково змінити закон про вибори.
Хочу підкреслити: сьогодні всі говорять про необхідність відкритих списків. Але чомусь всі забувають, що відповідний закон я вносив на розгляд Ради ще в 2002 році. І всі політичні сили, які нині виступають за відкриті списки, тоді його не підтримали”, - заявив лідер СПУ.
“Чому? Тому що він передбачав ротацію в партійних рядах. Там пріоритет одержувала людина, яка вміє загітувати за партію, має для того власний авторитет...
Якби тоді цей документ вдалося прийняти, не було б стільки блоків, а кожна партія відстоювала б свої ідеї”, - сказав лідер СПУ в інтерв`ю газеті „24”, повідомляє сайт СПУ.