"Вибори" під дулом автоматів: бойовик "ДНР" перевіряє кожен бюлетень перед вкиданням (відео)

На кадрах видно, як двох виборців після виходу з кабінки затримує озброєний автоматом бойовик у балаклаві і заглядає у бюлетень, "перевіряючи" правильність вибору.

Лише після того виборець йде вкидати бюлетень у скриньку з наклейкою ДНР.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угрупування організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Як заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія готова визнати результати «виборів» «народних рад» і глав «ДНР» і «ЛНР», які "будуть важливі з точки зору легітимізації влади".