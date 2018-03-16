Україна готує санкційний список організаторів виборів президента РФ в окупованому Криму - Клімкін

Міністр наголошує, що найближчим часом список буде передано міжнародним партнерам України.

Україна готує для міжнародних партнерів список осіб, залучених до проведення та організації виборів президента РФ в окупованому Криму, з метою подальшого запровадження проти них санкцій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив журналістам.

"Ми говоримо про персональні санкції для тих, хто бере участь в організації цих виборів або у сприянні цим виборам. Ми зараз працюємо над відповідним списком. Нам потрібно ще зробити процедуру верифікації, але найближчим часом ми його нашим друзям передамо. Про це я скажу в понеділок під час своєї зустрічі з міністрами закордонних справ (країн) Євросоюзу", - сказав Клімкін.

За його словами, це можуть бути санкції як від Євросоюзу, так і окремо національні санкції від певних країн. З цією метою він зустрічатиметься з міністрами закордонних справ ряду країн.

Як зауважив Клімкін, процедура погодження санкцій є достатньо тривалою. "І якщо ви подивитеся на те, що відбувається зараз на території окупованого Криму з цими виборами, якщо б це так реально не було сумно, це було б смішно, коли вони прекрасно розуміють, що на ці вибори ніхто не хоче йти, і там намагаються роздавати шматки "заліза", як пам'ятні начебто знаки... А зараз вже розпочалося розігрування айфонів, тобто навіть порівняно з радянською практикою, коли там були буфети на виборчих дільницях, це шлях реально в якусь паралельну істерію", - заявив Клімкін.