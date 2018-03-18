МінТОТ звернулося до кримчан у зв’язку з незаконними "виборами Путіна" на півострові

Згідно із законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», в Криму діє особливий правовий режим, відповідно до якого жодні вибори на його території не проводяться.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України закликає кримчан не брати участі у незаконних виборах президента Росії на території окупованого півострова.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою відомства.

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«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України рішуче засуджує рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента РФ на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, та вкотре закликає кримчан не брати участі у незаконних виборах на території півострова, не підтримувати нелегітимні вибори та утриматися від будь-яких дій та кроків щодо участі в президентських виборах на тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополі», - наголошується у заяві міністерства.

У відомстві нагадали, що згідно із законом «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», в Криму діє особливий правовий режим, згідно з яким жодні вибори на його території не проводяться, а всі органи влади створені країною-окупантом та ухвалені ними рішення визнаються нелегітимними та незаконними.

«З огляду на це вибори президента РФ на тимчасово окупованій території є незаконними та нелегітимними і ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів», - підсумували в МінТОТ.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня в роковини незаконної анексії півострова Росія планує провести вибори президента, в тому числі на території Криму.

Глава Української держави Петро Порошенко заявляв, що Україна добиватиметься невизнання світом «виборів» президента РФ в окупованому Криму та введення санкцій проти їхніх організаторів. Про невизнання результатів таких виборів уже заявили низка країн, зокрема, Канада, Естонія та Німеччина.

З приводу проведення цих виборів Україна вже звернулася до керівництва ООН.