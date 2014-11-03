Порошенко готовий до діалогу з усіма депутатами, обраними на Донбасі 26 жовтня

Президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий до діалогу з усіма народними депутатами, обраними у Донецькій та Луганській областях 26 жовтня на виборах до Верховної Ради.

Про це президент заявив у своєму зверненні до співвітчизників.

Глава держави відзначив, вибори 26 жовтня важливі тим, що відбулися і на звільненій частині Донеччини та Луганщини.

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«За 17 років, протягом яких на Донбасі панував клан Януковича, в регіоні забули, що таке чесне голосування. Вперше за такий тривалий час громадяни України, які живуть в двох найсхідніших областях, своїх посланців до Верховної Ради обирали вільно, на конкурентній основі», - сказав Порошенко.

«Ті, кого вони обрали і підтримали, скажу прямо, здебільшого не герої нашого часу. Хоча важливо, що всі вони стоять на позиціях єдності України. Я поважаю вибір вільної частини Донбасу, зроблений на виборах до Верховної Ради України 26 жовтня. Будучи президентом всіх українців, готовий до діалогу з тими, кого вони обрали», - сказав Порошенко.

Водночас він назвав вчорашні псевдовибори на частині Донбасу, що підконтрольна бойовикам, «фарсом під дулами танків і автоматів», які нічого спільного не мають з волевиявленням.

«І виборами, за визначенням, називатися не може. Бандити, терористи та інтервенти можуть себе коронувати як депутати, прем'єри, міністри. Та хоч як королі чи імператори. Але щоб вони не почепили собі на голови, вони так і залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. Україна ніколи не визнає так звані вибори 2 листопада», - заявив Порошенко.

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"Виборчий фарс 2 листопада ставить під величезну загрозу зриву весь мирний процес, старту якого ми добилися ціною колосальних надзусиль. Він істотно погіршує ситуацію на Донбасі. Відповідальність за це цілком і повністю лягає на виконавців, організаторів і замовників псевдовиборів. Україна неухильно дотримується духу і букви Мінського протоколу", - зазначив президент.