Лідери США та Європи не привітали Путіна з перемогою на виборах - ЗМІ

Першим на перемогу Путіна на виборах в РФ відреагував лідер Сербії.

Лідери США і Європи досі не привітали Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах у Росії. Тим не менше, низку телеграм глава РФ все ж отримав.

Глави низки колишніх радянських держав, а також невизнаної світом Абхазії, керівники Китаю, Сербії, Венесуели, Куби, Болівії – цим вичерпується коло привітань Путіна, передає "Эхо Москвы".

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Першим на його перемогу на виборах відреагував лідер Сербії. Голова КНР Сі Цзіньпін, нещодавно він отримав в країні право правити довічно, у привітанні назвав безпрецедентно високим рівень відносин між Москвою і Пекіном.

Про "високу політичну свідомість росіян і їхню глибоку прихильність демократії" міркував у вітальній телеграмі глава Венесуели Ніколас Мадуро. Він назвав братніми обидві країни.

Привітання Путін також отримав від голів Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Таджикистану.

А ось провідні світові лідери зберігають мовчання. Президент США Трамп не тільки не надіслав вітання, але й нічого не написав щодо перемоги Путіна в Twitter.

Не отримав Путін привітання й від українського лідера. У Криму та Севастополі голосування проводилося незаконно, заявив Петро Порошенко.

Як повідомлялося, чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави РФ, набираючи 76,65% голосів після опрацювання 99% підсумкових протоколів ДВК.