«Народний фронт» вимагає ухвалення парламентом рішення про невизнання виборів російського президента

У фракції підкреслили, що вибори, які вчора пройшли в Криму, нелегітимні як і їхній результат.

Фракція «Народний фронт» зареєструвала проект постанови про заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації, їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи.

Про це на Погоджувальній раді повідомив керівник фракції, один з авторів постанови Максим Бурбак.

Він підкреслив, що вибори, які вчора пройшли в Криму, нелегітимні як і їхній результат.

«Так звані вибори були очевидною насмішкою над демократією та брутальною наругою над правами людини. Ці так би мовити вибори оголосила нелегітимна Дума, яка у 2016 році обиралася на тимчасово окупованій території України. Цього нібито президента так само обирали в окупованому Криму. Відтак, лише на цій підставі Путіна не можна вважати легітимним президентом РФ», - сказав Максим Бурбак.

«Верховна Рада повинна ухвалити відповідну постанову, у якій ми дамо належну політичну і правову оцінку фарсу, який у Росії називають виборами президента. Проект постанови №8153 вже зареєстровано депутатами фракції «Народний фронт», - наголосив він і додав, що постанову необхідно прийняти вже цього тижня.

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Максим Бурбак також підкреслив, що фракція підтримує ідею щодо виходу України з СНД.

«Тут можна сказати лише одне: нарешті. Дуже хотілося б, аби ці розмови не закінчилися тільки гарними заявами чи піаром. Хочемо бачити вже і негайно проекти відповідних рішень. Досить говорильні, а більше дій», - сказав він.

Максим Бурбак також від імені фракції висловив вдячність Нацгвардії та Нацполіції за забезпечення громадського порядку і недопущення провокацій біля дипломатичних представництв Росії в Україні.

«Як відомо, міністр Арсен Аваков заздалегідь викликав тимчасового повіреного у справах Російської Федерації і повідомив йому про неможливість організації голосування у їхніх консульствах на території України. Абсолютно правильне рішення, оскільки ці так звані вибори грубо порушують закони України і міжнародне право», - додав він.