У Вашингтоні погрожують РФ "високою ціною" за дестабілізацію України

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому, поширеній у понеділок ввечері у Вашингтоні, пише ZN.UA

Також в адміністрації президента США в черговий раз нагадали, що "ціна для Росії за її агресивну політику зросте при невиконанні Мінських угод. Таким чином, РФ надали вибір.

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"Якщо Росія буде підтримувати мирний процес і дотримуватися своїх зобов'язань, підписаних в Мінську, ціна для РФ за її дестабілізуючі дії проти України зменшиться. Якщо Москва продовжить ігнорувати зобов'язання, які вона підтвердила в Мінську, і продовжить дестабілізацію і небезпечні дії, ціна для Росії виросте", - наголошується в заяві адміністрації президента США.