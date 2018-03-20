Суд залишив Рубана під вартою

Ухвала оскарженню не підлягає.

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про застосування до керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 6 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя у справі Віктор Глиняний.

Згідно з рішенням, ухвала оскарженню не підлягає. Під час судового засідання адвокат Рубана, зокрема, зазначив, що підозра, оголошена його підзахисному, є необґрунтованою, й у тексті підозри немає доказів про підготовку його підзахисним теракту.

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Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.