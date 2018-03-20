МЗС: розміщення військових на Закарпатті є внутрішньою справою України

У міністерстві закордонних справ занепокоєні провокаціями, які часто виникають на території Закарпаття.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Угорщини щодо українського батальйону в Берегово, заявивши, що базування військових на власній території є суверенною справою України.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца сказала в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"В будь-якому разі розміщення тих чи інших батальйонів українських військових на території суверенної держави - це особиста справа цієї суверенної держави і суверенне право цієї держави", - наголосила Беца.

"І звичайно, нас непокоять провокації, які виникають сьогодні часто на території Закарпаття, і вони почастішали майже з кожним тижнем, чого ніколи не було майже за 26 років раніше, тому, звичайно, це викликає занепокоєння, і це виключно з міркувань безпеки і з метою уникнення будь-яких провокацій. Але такі заяви угорської сторони, вони, безперечно, грають на руку Росії", - сказала речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився проти розміщення у Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до тисячі солдатів.

В рамках участі у Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ він повідомив, що на зустрічі європейських міністрів висловив стурбованість щодо наміру України «передислокувати батальйон від близько 800 до тисячі солдатів зі сходу в місто Берегове», в якому проживає найбільша кількість угорців.

За словами Сійярто, «навіть ще більше занепокоєння викликає причина цього заходу, про що угорській стороні пояснило Міністерство оборони України, як необхідність з огляду на загрози територіальній цілісності України».

«Це означає, що Київ розглядає угорську національну меншину як фактор загрози, що обурює, і є тим, що Угорщина відкидає найбільш рішучим чином», - наголосив Сійярто.