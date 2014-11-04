Бойовики заборонили лікарям виїжджати за межі Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Укураїни Андрій Лисенко.

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За його словами, через заблокованість фінансових установ на контрольованих бойовиками територіях в аптечних мережах спостерігається значне зменшення кількості ліків. Їхні запаси аптеки поповнити не можуть через відсутність обігових готівкових коштів, сказав Лисенко.