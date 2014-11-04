Словаччина не має територіальних претензій до України – посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні під час круглого столу на тему: «Європейський стратегічний розвиток та український виклик: взаємозв'язки, тенденції та перспективи».

Дипломат відзначив, що в Словаччині не байдужі до подій, які сьогодні відбуваються в Україні.

"Не треба мати ніяких сумнівів щодо нас, як в добрих сусідах України. Візьміть до уваги, що ніколи поміж Словаччиною та Україною не було ніяких міжусобиць, розбірок і не дай Бог війн, та вже і не буде. Нам не треба нічого, ні шматка України... Нас влаштовує природно єдина і сильна Україна", - сказав Сівачек.

Читайте такожПрезидент Словаччини запросив Порошенка на зустріч "Вишеградської четвірки"Посол наголосив, що словаки та українці є близькими людьми за походженням та менталітетом. Також дипломат додав, що Словаччина підтримує, щоб Україна була єдиною попри всі перешкоди.

Зокрема він навів приклад реверсних поставок газу зі Словаччини в Україну, що стало можливим завдяки "добрим торговельним принципам та інтересам компаній, а не інтересам політиків та політиканів".