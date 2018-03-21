На всіх входах у Раду встановили сканери для перевірки речей (фото)

В Управлінні державної охорони пояснили, що працівники УДО не можуть примусити депутатів віддавати речі на сканування, якщо вони відмовляться це зробити.

На всіх входах до будівлі Верховної Ради встановлено сканери (рентгено-телевізійні інтроскопи) для виявлення заборонених предметів. Читайте такожНардеп про заборону на зброю в Раді: ніхто нікого не буде ні обшукувати, ні оглядати

Як повідомили УНІАН працівники Управління державної охорони, пристрої поставили на всіх входах до будівлі, де безпосередньо проходить засідання парламенту, тобто на Грушевського, 5, в тому числі й на переході, який з’єднує будівлю на вулиці Грушевського, 18/1, де розміщуються комітети та службові приміщення парламенту, та будівлю “під куполом”.

На уточнювальне запитання УНІАН, що робитимуть працівники УДО, якщо народні депутати відмовляться ставити свої речі, зокрема сумки, в апарат для сканування, охоронці відповіли, що не мають права змусити депутатів це зробити. За словами співробітників УДО, вони можуть тільки попросити депутатів віддати речі для сканування на інтроскопі.

Раніше біля входів до парламенту були встановлені лише сейфи, в яких люди могли залишити на зберігання, доки вони перебувають в будівлі, зброю та інші заборонені для пронесення до приміщення предмети.

Як повідомляв УНІАН, зранку кореспондент агентства спостерігав, що депутати, які заходили до парламенту через центральний вхід, не клали свої речі у встановлений на вході сканер.

20 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", якими заборонено доступ у парламент, Адміністрацію президента та Кабінет міністрів особам зі зброєю та боєприпасами.

Перед голосуванням голова ВР Андрій Парубій повідомив, що вже 21 березня на кількох входах у парламенті буде встановлено необхідне обладнання.

Того ж дня секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Іван Вінник заявив, що після набуття чинності законом про заборону доступу у парламент особам зі зброєю депутатів не обшукуватимуть.