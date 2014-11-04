У новій Раді знову створять групу «Економічний розвиток»

Про це журналістам повідомив співголова групи Віталій Хомутиннік, передає РБК-Україна.

За його словами, в зазначену групу в нинішній Раді входять 42 нардепа. До нового складу парламенту пройшли 15 представників групи.

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"Але наших однодумців на порядок більше. З урахуванням того, що "Економічний розвиток" входила в попередню коаліцію "Європейський вибір", ми плануємо відтворити депутатську групу в новому парламенті і продовжити підтримувати президента і прем'єр-міністра в проведенні економічних і соціальних реформ, а також в мирному врегулюванні конфлікту", - зазначив Хомутиннік.

Сам Хомутиннік проходить в нову раду в окрузі № 171 Харківської області.