Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна здатна себе захистити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед засіданням Ради національної безпеки та оборони.

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“Наш план, який був затверджений по спорудженню фортифікаційних споруд, як першої, так і другої, так і третьої лінії, чітко виконується і забезпечує наші Збройні сили новітньою технікою, як наступальною, так і розвідувальною”.

“Ми маємо пам'ятати, що ми маємо захистити нашу державу”, - наголосив Порошенко.

Президент повідомив, що на засіданні РНБО буде визначено сценарії дій на найближчі тижні.