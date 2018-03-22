"Повертаємося до держави-шантажиста": історик розповів про можливість початку нового Майдану

"Я не стверджую, що нова революція точно відбудеться. Я лише кажу, що її шанси зростають", - зазначив Ярослав Грицак.

Історик, професор Українського Католицького університету, член Несторівської групи Ярослав Грицак вважає, що Майдан знову стає можливим.

Про це він написав у журналі "Новое время".

"Наїзд на Нову Пошту став для мене показником того, що революція гідності нарешті закінчилася. Не можу сказати, що поразкою. Все ж влада була замінена, реформи запущені, вдалося відстояти незалежність і цілісність України (Донбас і Крим — не в рахунок, плани Путіна припускали втрату половини України по лінії Харків—Одеса). Але головною метою революції була не просто зміна влади, а "євроремонт" — перезапуск країни. Однак обшуки в Новій пошті довели: про це можна забути. Перезапуск — це перехід країни з режиму з обмеженим доступом в режим відкритого доступу, коли держава, точніше можновладці або наближені до влади, позбавляються економічних привілеїв", - написав він.

Як зазначив історик, "влада не повинна лізти в бізнес".

"Особливо той, який намагається працювати чесно. Але саме це вона і зробила. Причому свідомо. Не знаю напевно, чи порушила Нова Пошта закон. Можливо, так. Але я давно спілкуюся з бізнесменами і задаю їм завжди одне і те саме питання: вам стало легше вести бізнес порівняно з 2013-им? Останні місяці чую: своїми рішеннями держава змушує рухатися в тінь. А якщо це відбувається, значить, влада сама створює ситуацію, за яку потім карає. Іншими словами, повертаємося до держави-шантажиста не тільки часів Януковича, але й Кучми", - зазначив Грицак.

На його думку, ця революція закінчилася.

"Незрозуміло інше: чи варто чекати нової революції? Перелік усіх невдалих спроб нового майдану за останні два роки схиляє до думки, що ні. Є щось таке, що називається вимученістю матеріалу. Ви не можете постійно перебувати у стані революційної готовності. Цей стан можливий лише тоді, коли є відчуття гострої загрози з одного боку і сильної надії — з іншого. Ні того, ні іншого немає. Невдоволення потопає в коментарях диванної сотні. Тому влада може дозволити собі робити все, що захоче. Однак існують суспільні механізми, які ніхто не може перехитрити. Зараз революції виникають частіше: і не лише в тому випадку, якщо ситуація погіршується, але і коли вона покращується. Нагадаю: обидва Майдану відбулися на хвилі економічного зростання в Україні", - зазначив він.

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Грицак додав, що за оцінками, наскільки збідніло українське суспільство, українці повертаються в "домайданні часи".

"Найбільш ймовірний показник — відсоток витрат на продукти. Чим бідніше населення, тим вище відсоток. Результат виявився несподіваним. Після зростання в 2015-му (49%) ми повертаємося до рівня 2010-2013 рр. (45,7–46,1%)... На місці влади я не став би радіти. Навпаки, це тривожний сигнал. Це означає, що Майдан знову стає можливим. Оскільки в міру зростання достатку рано чи пізно з'являється революційна надія на краще. Звичайно, фактор загрози після переобрання Путіна нікуди не подівся. І я не стверджую, що нова революція точно відбудеться. Я лише кажу, що її шанси зростають", - підсумував він.

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