Цей завод є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ.

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ уразили Волгоградський нафтопереробний завод, що у Волгоградській області Російської Федерації.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі ССО, за попередньою інформацією, роботу підприємства зупинено.

"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ", - повідомили Сили спецоперацій.

За їхніми даними, щорічний об’єм переробки підприємства - 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в Росії.

Удар по Волгограду 18 вересня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у російських телеграм-каналах сьогодні писали, що вночі у Волгограді пролунали від 5 до 8 вибухів у південній частині міста. Зазначалось, що ймовірно, українські безпілотники атакували підприємство "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Російський губернатор Андрій Бочаров повідомив, що в регіоні "відбито" масовану атаку БПЛА. За його словами, "у результаті падіння уламків БпЛА в Красноармійському районі Волгограда вибиті вікна і пошкоджений дах у двох приватних будинках".

Тим часом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко висловив впевненість, що влучання по підприємству "точно є".

