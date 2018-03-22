"Комусь потрібен був соціальний вибух": Геращенко заявила, що Савченко звільняли з полону під тиском

На її думку, хтось також намагався маніпулювати родичами політв'язнів, через що комунікація з ними стала складнішою.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що при звільненні з полону українських полонених, коли мова заходила про Надію Савченко, на неї, як на уповноважену з мирного урегулювання ситуації на Донбасі, здійснювався особливий тиск.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. У дописі Геращенко згадала, як звільняли Савченко та що це був "щасливий день".Читайте такожЛуценко в управлінні СБУ оголосив Савченко підозру

"Але я також згадую той тиск і пресінг, що здійснювався на президента і всю його команду, на мене з вимогою й навіть звинуваченнями, чи достатньо ми робимо. Ми тоді намагалися звільнити двох українців з російських тюрем, передати РФ ГРУшників Єрофєєва й Алєксандрова, але звільнити двох. Але в ВР висів один плакат з одним портретом, на нас тиснули з вимогами щодо однієї бранки, нам кричали, що маємо взагалі віддати ГРУшників без суду і вироку, бо вона голодує. Одна фракція кричала, що президент боїться звільнення героїні (ця фракція й подала вимогу нагородити її Зіркою Героя), а Рубан якось на ефірі Шустера кричав мені, що ми маємо негайно, без вироків, віддати Москві російських військових, мовляв, він про це домовився", - написала віце-спікер.

На її думку, хтось також намагався маніпулювати родичами політв'язнів, через що комунікація з ними стала складнішою.

Читайте такожЛуценко говорить про "найвищу міру покарання" для Савченко"А потім було підбурення мам і дружин заручників на голодування під АП, підбурення проти президента, хоч це ж не він тримав в тюрмах іх синів й чоловіків .... Й спілкування з родинами заручників ставало все важчим, відчувалося, що вони не просто страждають за рідними, а й добре накручені. Комусь так потрібен був соціальний вибух - на ідеально вразливій для суспільства темі, на заручниках", - зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Геращенко заявила, що наразі через висунуті на адресу Надії Савченко обвинувачення у підготовці перевороту, Україні буде важче залучатись підтримкою західних партнерів у питанні звільнення українських політв’язнів в РФ.